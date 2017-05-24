Яри Курри: "Сокращение числа участников пойдет на пользу КХЛ"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри выразил мнение, что сокращение числа участников КХЛ пойдет на пользу лиге. Сегодня на заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из числа участников "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург". Также он рассказал о трансферных планах финского клуба.

– У нас в лиге очень много команд, поэтому сокращение, возможно, пойдет на пользу, – сказал Курри. – В плане конкуренции – это определенно благо. При этом я не вижу угрозы для "Йокерита" в сокращении. Мы упорно работаем и продолжим так же. У нас все в порядке, мы настраиваемся на хороший сезон. На рынке пока тихо, но мы еще успеем усилиться. Энхаэловцев приглашать не планируем, но из АХЛ кого-то подтянем. (Игорь ЕРОНКО)