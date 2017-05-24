23:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Яри Курри: "Сокращение числа участников пойдет на пользу КХЛ"

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Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри выразил мнение, что сокращение числа участников КХЛ пойдет на пользу лиге. Сегодня на заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из числа участников "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург". Также он рассказал о трансферных планах финского клуба.

– У нас в лиге очень много команд, поэтому сокращение, возможно, пойдет на пользу, – сказал Курри. – В плане конкуренции – это определенно благо. При этом я не вижу угрозы для "Йокерита" в сокращении. Мы упорно работаем и продолжим так же. У нас все в порядке, мы настраиваемся на хороший сезон. На рынке пока тихо, но мы еще успеем усилиться. Энхаэловцев приглашать не планируем, но из АХЛ кого-то подтянем. (Игорь ЕРОНКО)

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