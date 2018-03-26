Яри Курри: "Пятый матч серии с ЦСКА? Если бы понадобилось, и мы, и соперник могли до утра играть"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри считает, что его команда в противостоянии с ЦСКА могла продлить серию до семи матчей. "Джокеры" завершили выступление в Кубке Гагарина, уступив армейцам в серии со счетом 2-4.

– Несмотря на то, что у соперника отличный состав и длинная обойма хоккеистов высокого класса. Но команда и тренеры показали, что готовы биться на равных с лучшими командами КХЛ, – приводят "Известия" слова Курри. – Даже в шестом матче мы дважды вели в счете, показывали хорошую игру, но примерно с середины второго периода стали сказываться последствия предыдущей встречи. Или, как сказал Юкка Ялонен, двух встреч в одной. Поэтому в третьем периоде мы недостаточно активно действовали против ЦСКА, не использовали свое большинство. Если бы избежали ошибок, когда вели в счете, могли победить и дойти до седьмого матча, где уже шансы на общий успех стали бы гораздо выше. Но я всё равно доволен командой. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф "Йокерит" показывал качественный хоккей и добился хороших результатов.

– Пятый матч с ЦСКА – самый длинный на вашей памяти?

– Мне трудно вспомнить что-то похожее. Несколько раз в Финляндии и НХЛ я видел, когда игралось по три-четыре периода. Если что-то и было длиннее нашей игры с ЦСКА, то это очень редкое событие для хоккея. Наши парни вышли на этот матч, как на последний бой, и не хотели уступать эту серию. Думаю, и мы, и соперник могли до утра играть, если бы понадобилось. На мой взгляд, все хоккеисты достаточно неплохо двигались даже после 100 минут игры, порадовав зрителей.

– Этот "Йокерит" был лучшей вашей командой за четыре сезона в КХЛ?

– По результату это точно один из лучших наших сезонов. И по качеству игры тоже. В первые годы в КХЛ мы не могли привыкнуть к этому уровню, поэтому выглядели не очень стабильно в регулярном чемпионате, а также терпели обидные неудачи в плей-офф, как два года назад с нижегородским "Торпедо". Но сейчас видно, что команда добилась серьезного прогресса. Мы уже более уверенно чувствуем себя в КХЛ и готовы играть на победу с любым соперником, включая ЦСКА и СКА.

– Этот уровень удастся сохранить после ухода Ялонена и Толванена?

– Я благодарен Юкке за отличную работу в эти два сезона, особенно во втором. И желаю ему удачи в сборной Финляндии. Но мы стараемся работать по четко выстроенной системе, соблюдать преемственность стиля, чтобы любая смена тренера и игрока способствовала развитию команды, а не ее регрессу. Уверен, мы сумеем найти достойную замену Эли, который провел отличный сезон и теперь будет штурмовать новую вершину в НХЛ.