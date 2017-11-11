Яри Курри: "Первые выездные матчи в КХЛ помогли игрокам "Йокерита" сплотиться"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри рассказал о том, что первые восемь выездных матчей в КХЛ помогли игрокам клуба сплотиться. В этих восьми встречах "Йокерит" одежал шесть побед.

- Никогда не знаешь, когда команда сможет выстрелить, - цитирует ТАСС Курри. - Каждый год мы пытаемся улучшать свои результаты и готовимся к этому. В этом сезоне у нас есть классные игроки, такие как Толванен и Леписто, которые находятся в прекрасной форме. Первые восемь матчей сезона, которые прошли на выезде, позволили команде сплотиться.

Теперь у нас единый коллектив, который силен именно командными качествам. КХЛ - это непростая лига, в ней очень много тяжелых матчей. Мы продолжим свое поступательное движение и будем становиться только лучше.