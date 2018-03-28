Яри Курри: "Не должно быть такого, что есть сильные СКА, ЦСКА и все остальные"

Генменеджер "Йокерита" Яри Курри расказал о нападающем Эли Толванене, который отправится покорять НХЛ. Также он подчеркнул, что потолк зарплат в КХЛ - необходимая мера.

- Толванен пришел к нам в июле 18-летним парнем, которого никто толком не знал. - сказал Курри. - Никто не ждал от него такого прорыва. Мне говорили: "Зачем вы его берете, он не потянет уровень "Йокерита", недостаточно хорош". Время расставило все по местам. Он сразу себя показал. У него огромный талант. Сыграл на МЧМ, на Олимпиаде, а теперь отправляется в НХЛ. Отличный игрок, у которого большое будущее. Мы были очень рады, что он был частью "Йокерита", и пожелали ему удачи.

- Стоит ли ждать, что все больше и больше молодых финских игроков будут выбирать "Йокерит" в качестве ступени развития?

- Я очень на это надеюсь. Мы всегда рады видеть в своих рядах финских ребят. Но это не так просто. Многие выбирают молодежные лиги по всему миру. На кого-то кому-то принадлежат права. Тут нам повезло, что Эли к нам присоединился. Но надеюсь, что он подал таким образом всем пример.

- Что вы думаете о потолке зарплат в КХЛ?

- Введение жесткого потолка не вызвало бурных обсуждений. Все ведь понимают, что не может быть такого, что в лиге есть СКА, ЦСКА и все остальные. Если мы хотим сильную лигу. Не должно все решаться лишь деньгами. И мы должны сократить разрыв между богатыми и бедными командами. Это будет лучше для болельщиков. Для бизнеса. Я уверен, что пол зарплат тоже будет введен. Рано или поздно, но будет введен. (Игорь ЕРОНКО)