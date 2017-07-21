Яри Курри: "Думаю, у европейских стран и КХЛ остался взаимный интерес"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри выразил мнение, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ стало показательным для других клубов. Он также подчеркнул, что у европейских стран и лиги есть взаимный интерес.

– В конце сезона в КХЛ шокировали общественность исключением "Кузни". Как вы оцените его в перспективе будущего уменьшения количества участников?

– Решение было непростым, но в лиге вынужденно пошли на это для развития бизнеса. Пришлось сделать шаг назад, чтобы двигаться вперед. КХЛ идет в правильном направлении, побуждая каждый клуб улучшать свое финансовое положение. Исключение новокузнецкого "Металлурга" показало, каким будет результат от недальновидной финансовой политики и работы менеджмента.

– Не опасаетесь ли, что европейский путь развития стал менее актуальным для лиги, и в выступлении "Йокерита" уже не столь заинтересованы? Достаточно посмотреть на уход "Медвешчака" и увеличение китайского представительства в российских лигах.

– Только будущее покажет, какой путь изберет лига. В ближайшие два года мы все узнаем. Думаю, у европейских стран и КХЛ остался взаимный интерес. Мы работаем в тесной коммуникации и готовы развиваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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