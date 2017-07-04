Яри Каарела – новый тренер вратарей "Сочи"

Руководство "Сочи" подписало контракт с финном Яри Каарелой, который займет должность тренера вратарей, информирует пресс-служба южан. О деталях сделки не сообщается.

Специалист начал тренерскую карьеру в 1992 году во второй по силе лиге Финляндии в качестве главного тренера. Затем через два года перешел в лигу рангом выше и стал ассистентом в команде ХИФК, где проработал 8 лет. В этот же период Каарела получил приглашение в сборную Финляндии.

С 2002 по 2010 год он был тренером вратарей в ХПК. Сезон-2010/11 стал для него первым в КХЛ. Яри начинал свою работу в "Локомотиве", а продолжил в магнитогорском "Металлурге". После этого он провел один год в "Атланте", два сезона в ЦСКА и работал в СКА в сезоне-2015/16. Последний год финский тренер провел в штабе сборной Белоруссии.