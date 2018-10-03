Янис Калныньш: "Если будет шанс, то хочу поиграть в НХЛ"

Вратарь "Йокерита" Янис Калныньш в интервью "Известиям" признался, что принял решение уйти из рижского "Динамо" еще до прихода Кристерса Гудлевскиса. Также голкипер отметил, что хотел бы поиграть в НХЛ.
– Насколько неожиданным для вас стало лидерство "Йокерита"?
– Немного неожиданным получился старт, но это только начало. Нельзя расслабляться. У нас очень серьезные конкуренты в конференции – СКА, ЦСКА, "Локомотив". Поэтому радоваться будем, когда чего-то добьемся по итогам сезона. Задачи у нас – побеждать в каждой игре, и никакой эйфории мы не испытываем.
– Если бы из НХЛ в рижское "Динамо" не вернулся Кристерс Гудлевскис, вы могли бы остаться в команде?
– Я все равно приехал бы в "Йокерит". Это не зависело от того, как "Динамо" стало бы в межсезонье комплектовать вратарскую линию. Мое решение не зависело от прихода Гудлевскиса. Просто хотелось сменить обстановку, попробовать себя в новой команде, в новой стране.
– А есть желание попробовать себя в НХЛ, если будет возможность?
– Конечно. Если будет шанс, то почему бы и нет.
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https://iz.ru/795820/pavel-gudkov-aleksei-fomin/ianis-kalnynsh-zaranee-sobiralsia-uekhat-iz-rigi