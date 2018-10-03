Янис Калныньш: "Если будет шанс, то хочу поиграть в НХЛ"

Вратарь "Йокерита" Янис Калныньш в интервью "Известиям" признался, что принял решение уйти из рижского "Динамо" еще до прихода Кристерса Гудлевскиса. Также голкипер отметил, что хотел бы поиграть в НХЛ​.

– Насколько неожиданным для вас стало лидерство "Йокерита"?

– Немного неожиданным получился старт, но это только начало. Нельзя расслабляться. У нас очень серьезные конкуренты в конференции – СКА, ЦСКА, "Локомотив". Поэтому радоваться будем, когда чего-то добьемся по итогам сезона. Задачи у нас – побеждать в каждой игре, и никакой эйфории мы не испытываем.

– Если бы из НХЛ в рижское "Динамо" не вернулся Кристерс Гудлевскис, вы могли бы остаться в команде?

– Я все равно приехал бы в "Йокерит". Это не зависело от того, как "Динамо" стало бы в межсезонье комплектовать вратарскую линию. Мое решение не зависело от прихода Гудлевскиса. Просто хотелось сменить обстановку, попробовать себя в новой команде, в новой стране.

– А есть желание попробовать себя в НХЛ, если будет возможность?

– Конечно. Если будет шанс, то почему бы и нет.