Яна Кудрявцева: "Муж не обсуждал со мной, куда переходить. И это правильно"

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и жена новичка "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева Яна Кудрявцева рассказала о том, советовался ли с ней супруг перед сменой клуба.

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и жена новичка "Салават Юлаев" Дмитрия Кугрышева Яна Кудрявцева рассказала о том, советовался ли с ней супруг перед сменой клуба.

– Честно? Он со мной вообще такие моменты не обсуждает. И правильно! Это его решение и здесь я никакого права голоса не имею. Да и сама бы я не полезла в это дело. Я приму любой его выбор: куда подпишет, так и поеду. И когда он мне подошел и сказал, что подписал договор с "Салаватом", то я обрадовалась, ведь это сильная команда, знаменитый клуб и большой и красивый город, - сказала Кудрявцева в интервью ИА "Башинформ".