Ян Муршак: "В новом сезоне "Торпедо" собирается изменить стиль"

Новичок "Торпедо" нападающий Ян Муршак отметил, что в следующем сезоне команда поменяет стиль игры. По его словам, хоккеисты получат больше свободы на льду. Муршак 1 мая подписал однолетний контракт с "Торпедо".

- Я разговаривал с главным тренером "Торпедо" Петерисом Скудрой перед подписанием контракта, - цитирует "Р-Спорт" Муршака. - Мы сошлись во мнении, что ты не добьешься успеха, если будешь только, что называется, лезть и копать. В новом сезоне "Торпедо" собирается изменить стиль - дать игрокам больше возможностей играть в хоккей, проявлять себя, больше пасовать.

В целом, конечно, система, похожая на ЦСКА, но свободы должно быть больше - свободы при игре в нападении, в большинстве. Надеюсь, я не прогадал и принял правильное решение, тем более что в команде будет еще один словенец - Жига Еглич, это позитивный момент для меня.