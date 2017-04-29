Ян Муршак: "Продолжу карьеру в КХЛ"

Нападающий сборной Словении Ян Муршак после матча с олимпийской сборной России (3:5) отметил, что команда готова к чемпионату мира-2017. Кроме того, он рассказал о том, что в ближайшее время появятся новости о его будущем в ЦСКА.

- Насколько сборная Словении готова к чемпионату мира?

- Это была последняя игра подготовительного периода. В целом мы готовы. Сегодня не смогли провести все 60 минут на одном уровне. Если сумеем держать одну планку весь матч - обязательно удивим некоторых соперников по чемпионату мира.

- Каковы ожидания от турнира в Париже и Кельне?

- Конечно, мы "андердоги", но постараемся преподнести сюрприз фаворитам. Нужно все играть как один человек, нужно действовать командно и тогда все получится.

- Что с вашим будущим? Остаетесь в ЦСКА или продолжите карьеру в другом клубе?

- Это не очень своевременный вопрос. Давайте подождем несколько дней. Сам я уже знаю, где буду продолжать карьеру, но распространяться об этом не хотел бы.

- Вы остаетесь в КХЛ?

- Да, я продолжу карьеру в КХЛ. (Сергей ЯРЕМЕНКО)