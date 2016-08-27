Ян Муршак: "Поражение от "Магнитки" помогло ЦСКА"

Форвард ЦСКА Ян Муршак считает, что поражение от магнитогорского "Металлурга" в первой игре сезона КХЛ (2:3) помогло армейцам. Сегодня московская команда переиграла "Салават Юлаев" (3:1). Также игрок сборной Словении признался, что хотел бы еще раз выступить на Олимпийских играх.

- Матч с "Магниткой" был очень сложным, но это было даже хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Муршака. - Это помогло нам, и мы были гораздо лучше готовы к следующим играм. Мы можем быть довольны результатом в игре с "Салаватом Юлаевым", но не скажу, что мы играли хорошо все три периода. Лучше всего у нас получился второй. Соперник постарался вернуться в игру в третьем периоде, создал много проблем, но мы выстояли. Рад, что взяли три очка в матче против "Салавата", одной из самых мастеровитых команд лиги. Пока мы ни в одном матче не сыграли хорошо все 60 минут, но впереди длинный сезон, еще будет время, чтобы добавить.

Участие в Олимпийских играх в Сочи было потрясающим опытом. Мне, как, думаю, и всем партнерам по команде, хочется его повторить. Так что на следующей неделе мы готовы отдать все силы ради этого. Понятно, что фавориты нашей группы – это сборная Белоруссии: играют дома, при полных трибунах. С другой стороны, давлению, которое на них ложится, не позавидуешь, а нам терять нечего. Даже от датчан, где много игроков из НХЛ, ждут большего. Так что нужно просто расслабиться, сыграть в свое удовольствие. Мы постараемся удивить соперников.