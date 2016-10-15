Ян Муршак: "ЦСКА скоро найдет свою игру"

Нападающий ЦСКА Ян Муршак, забросивший победную шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2), отметил, что с игра армейцев пока далека от идеала.

– Насколько тяжело далась сегодня победа?

– Это была трудная встреча, но нам надо было выигрывать. Всегда сложно соперничать с рижанами. Мы сыграли не лучшим образом. Много боролись в углах. Поздравляю "Динамо" с хорошей игрой, но мы могли сегодня выступить лучше.

– ЦСКА имеет две победы после трех поражений. Насколько хорошо команда сейчас себя чувствует на льду?

– Когда мы выигрываем, то тренер счастлив, и на нас оказывается меньше давления. Наша игра сейчас не идеальная, мы ее ищем, и я уверен, что скоро найдем.

– Два матча вы провели в пятерке с Основин и Ничушкиным. Насколько комфортно с ним играть?

– Мы хорошо действовали против минского "Динамо", и сегодня пытались играть в том же ключе. С минчанами было довольно весело соперничать. Каждый из нас вносил свой вклад. Слава Основин классно отыграл, он отличный хоккеист. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)