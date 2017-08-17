Ян Лашак объявил о завершении карьеры

Вратарь Ян Лашак, выступавший в клубах США и России, объявил о завершении карьеры, информирует sport.aktuality.sk. 38-летний словак теперь займется работой с молодыми голкиперами в сборной Словакии.

​Лашак выступал за "Атлант", "Амур" и "Спартак". В КХЛ на его счету 77 матчей и 32 победы. В НХЛ он играл за "Нэшвилл", однако провел лишь шесть матчей с 2000 по 2003 год.

Лашак является чемпионом мира 2002 года. Также на его счету серебряная и бронзовая награды ЧМ в составе сборной Словакии. Он принял участие в двух Олимпиадах и одном Кубке мира.