Ян Коварж: "У меня контракт с "Магниткой", рано говорить об НХЛ"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж подчеркнул, что пока не думал о возможном уходе из клуба. Чешский форвард в минувшем сезоне набрал 63 (23+40) очка в 59 матчах регулярного чемпионата и 25 (10+15) баллов в 18 играх плей-офф. "Магнитка" дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила СКА.

- Отъезд в НХЛ? Пока об этом рано говорить, - цитирует hokej.cz Коваржа. - У меня контракт с "Магниткой". О том, что произойдет дальше, остается только догадываться. Если будет интересное предложение их НХЛ, почему бы не попробовать?

Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, Зарипов останется. Что касается ухода Ли, Береглазова и Антипина - это серьезная потеря. Их будет очень трудно заменить.