Ян Коварж подписал месячный контракт со "Шкодой" из Пльзени

Чешский нападающий Ян Коварж, известный по выступлениям за магнитогорский "Металлург", заключил месячное соглашение с клубом "Шкода" из Пльзени, информирует официальный твиттер команды.

Ян Коварж играл за "Металлург" с 2013 по 2018 годы. За это время он провел 368 матчей, в которых 129 раз поразил ворота соперников и отдал 248 результативных передач. В середине октября Коварж заключил пробный контракт с фарм-клубом "Бостона" "Провиденс Брюинс", где в 12 сыгранных встречах забросил четыре шайбы и шесть раз ассистировал партнерам. Ранее у него была неудачная попытка закрепиться в "Айлендерс", "островитяне" выставили чеха на драфт отказов.