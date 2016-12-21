15:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ян Коларж: "В игре "Амура" есть позитивные моменты, но их не так много, как того хотелось бы"

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Защитник "Амура" Ян Коларж после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (1:3) отметил, что после смены главного тренера команда была мотивирована на победу, но вновь не смогла забросить больше одной шайбы. По словам 30-летнего чеха, в игре "Амура" есть позитивные моменты, но их не так много, как того хотелось бы.

– У "Амура" от матча к матчу повторяется одна и та же ситуация – мы забрасываем по одной шайбе и пропускаем больше, чем забили, – приводит пресс-служба "Амура" слова Коларжа. – Есть хорошие моменты, но их меньше. Нам надо не допускать ошибок и стараться забивать как можно больше.

– Какое настроение в команде в связи со сменой главного тренера?

– С изменениями в структуре команды у игроков всегда появляется новая мотивация. Было видно, что все хотели победить, все играли на команду, но, к сожалению, не удалось.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=aIWDK9a1an0

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