Ян Коларж: "У "Амура" ничего не получалось в матче с "Витязем"

Защитник "Амура" Ян Коларж после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" (1:3) подчеркнул, что обе команды приблизительно равны по уровню игры. По его словам, в этой встрече хабаровчане уступили сопернику в катании и единоборствах.

- "Витязь" - хороший соперник, - приводит пресс-служба хабаровчан слова Коларжа. - Но это команда такого же уровня, как и наша. Мы должны были его обыгрывать дома. Мы не должны были так играть и проиграть 1:3. Начали плохо, забросили первую шайбу, но соперник быстро сравнял счет.

Думал, если мы забьем первыми, всем будет легче, начнем показывать другую игру, но этого не случилось. Весь матч мы проигрывали в единоборствах и в катании. Ничего не получалось.