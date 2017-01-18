Ян Коларж: "Надеюсь, получится договориться с "Амуром" о продлении контракта"

Чешский защитник "Амура" Ян Коларж отметил, что его все устривает в Хабаровске. Хоккеист надеется на продление контракта с клубом, который заканчивается этой весной. В составе "Амура" Коларж выступает с 2015 года. В этом сезоне защитник провел 50 матчей в которых набрал 11 (7+4) очков.

- Ян, сейчас вы являетесь одним из лидеров команды и показываете очень качественный хоккей. Но прошлый чемпионат вам откровенно не удался. Что вы изменили в своей подготовке летом?

- Ничего не менял, - приводит пресс-служба "Амура" слова Коларжа. - Я уже несколько лет играю в КХЛ, и до этого все получалось. Прошлый сезон действительно сложился для меня неудачно, но после него я поехал на чемпионат мира со сборной Чехии и сыграл там на хорошем уровне. Тогда и решил, что ничего в своей подготовке менять не буду.

Скажу честно, год назад я не чувствовал доверия от тренеров в "Амуре". В начале сезона чувствовал усталость, потому что летом мы очень много тренировались и практически не отдыхали. Потом я провел несколько неудачных матчей и появилась неуверенность в себе, голова не работала так, как надо. Началась, как это будет по-русски?

- Цепная реакция?

- Да, вот именно. В этом сезоне сменились тренеры и я почувствовал себя комфортно. Они приняли во внимание нашу отдаленность и стали давать больше времени на отдых. Скажу лично за себя, на каждый матч я приходил с огромным желанием играть и отдохнувшим. Вы не подумайте, что у меня желания в прошлом году не было. Но постоянно ощущалась усталость.

Вот, например, был недавно перерыв в чемпионате на Евротур. Обычно в это время команды много тренируются, и у нас так было. Но потом мы провели специальные тесты, которые показали, что парни очень устали. Тогда наши тренеры дали нам отдохнуть и сделали занятия покороче. После паузы мы поехали на выезд и физически чувствовали себя очень хорошо.

Понятно, что болельщики оценивают нас по результатам и турнирной таблице. Но ведь легче всего сказать, что тренер плохой, а не 20 игроков.

- Хорошо, если главный тренер и весь тренерский штаб многие вещи делали правильно, то в чем причина такого положения в турнирной таблице?

- Мы забиваем полторы шайбы за игру. Это очень мало. У нас хороший вратарь, который постоянно выручает, но он не может каждый матч пропускать один гол или не пропускать совсем. Еще я смотрел таблицу наших выездных и домашних матчей. Так, в гостях мы вообще практически не забиваем. Вот и сейчас из Братиславы и Загреба вернулись с одной заброшенной шайбой. С такими показателями тяжело добиваться результатов.

- Ваш контракт с "Амуром" заканчивается этой весной. Как известно, вы очень не любите часто менять клубы. Какие планы, Ян?

- Мой агент занимается этими вопросами. На данный момент у меня нет предложений. Но вариант с "Амуром" будем рассматривать очень серьезно. Я хочу играть здесь, мне все нравится. Надеюсь, что мы сможем договориться.