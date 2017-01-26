Ян Коларж: "Амуру" всегда легче играть, когда мы открываем счет"

Защитник "Амура" Ян Коларж после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (4:2) отметил, что ему повезло открыть счет в матче первым же броском. По словам игрока, команда старалась оказывать давление на пятерки соперника, что во многом помогло забросить третью шайбу, которая стала победной.

– Вышел на игру отдохнувшим, заряженным, – приводит пресс-служба "Амура" слова Коваржа. – Повезло, что первым же броском открыл счет. Нам всегда легче играть, когда мы забиваем первыми. От этого и хотелось сегодня оттолкнуться. Старались выиграть последнюю домашнюю игру в регулярке. Соперник играл в три звена. Мы собирались "накладывать" смены на их звенья, чтобы оказывать давление. К счастью, нам удалось забросить третью шайбу, после чего мы контролировали ход матча, время сыграло за нас.