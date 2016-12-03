Ян Коларж: "Амур" может играть со СКА на одном уровне"

Защитник "Амура" Ян Коларж после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2) отметил, что команда способна играть с санкт-петербуржским коллективом на одном уровне. По его словам, для того чтобы побеждать, всем игрокам необходимо выжимать из себя максимум.

– "Амур" может играть со СКА на одном уровне и даже способен обыгрывать более именитого соперника, но видно, что команда из Санкт-Петербурга более мастеровитая, – приводит пресс-служба "Амура" слова Коларжа. - Для того чтобы побеждать, необходимо из себя выжимать максимум. Такие команды, как СКА, всегда забросят одну-две шайбы, поэтому, если мы хотим побеждать, одного гола мало. У "Амура" не получается в большинстве, а СКА в этом компоненте игры очень силен.