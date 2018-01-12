Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен может пропустить Матч звезд КХЛ. Специалист не успел прилететь в Казахстан на презентацию участников встречи и есть вероятность, что тренера придется заменить.

Отметим, что Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд не смогли принять участие в Матче звезд по различным причинам.

– Если честно, не совсем готов довериться Наталье Кларк, – цитирует "Р-Спорт" капитана СКА и команды дивизиона Боброва Илья Ковальчук. – Но справа от меня сидит Алексей Морозов, он обещал заменить Юкку, если он не доберется до Астаны вовремя.