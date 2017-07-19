Якупов провел мастер-класс для воспитанников "Нефтехимика"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов во время отпуска провел мастер-класс для школы "Нефтехимика", сообщает официальный сайт клуба. 23-летний хоккеист отрабатывал вместе с игрока 2003 года рождения различные упражнения. Занятие продлилось чуть больше часа.

– В первую очередь хочу поблагодарить "Нефтехимик" за предоставленную возможность провести мастер-класс, – сказал Якупов. – Это мой первый официальный такой опыт. Рад вдвойне, что такой опыт я приобрел в родном для меня клубе. Конечно, одной тренировки мало, для того чтобы продемонстрировать те или иные упражнения, элементы игры. Мне показалось, что ребятам все понравилось.

Напомним, что первый номер драфта-2012 играл в лиге за "Эдмонтон" и "Сент-Луис", а новый сезон начнет в составе "Эвеланш". Всего в НХЛ на его счету 292 матча и 120 (53+67) очков.