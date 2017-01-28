Якуб Седлачек: "Задача рижского "Динамо" - избегать глупых ошибок"

Голкипер рижского "Динамо" Якуб Седлачек после победы над "Автомобилистом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команда теряет концентрацию после первых периодов, из-за чего часто не может победить. В текущем сезоне латвийский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Первый период получился хорошим, мы забили два гола и контролировали шайбу, – цитирует сайт рижан Седлачека. – Потом, как это часто бывает в этом сезоне, мы просели. У соперника появилась возможность больше играть с шайбой, увеличивая давление. В результате, мы пропустили. У меня было ощущение, что нам не хватает мощности и энергии. Да, Толузаков забросил красивую шайбу, но в целом они казались активнее нас.

Если не играть в каждом матче, то теряете ритм. Это чувствуется. Когда начинаешь уставать, то, соответственно, теряешь концентрацию. Хорошо, что Индрашис смог забить в овертайме и мы набрали два очка. Я очень хочу побеждать. Теперь нам предстоит провести несколько игр дома. Будет нелегко, но мы должны выложиться, чтобы набрать очки. Если мы будет играть, как сегодня в первом периоде, то все будет хорошо. Задача заключается в том, чтобы избежать глупых ошибок.