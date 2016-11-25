Якуб Накладал перейдет в "Локомотив"

Защитник сборной Чехии Якуб Накладал вернется в КХЛ и подпишет контракт с "Локомотивом", сообщает idnes.cz. Соглашение хоккеиста будет заключено до конца сезона. Ранее он уже выступал в КХЛ в составе "Салавата Юлаева", "Спартака" и "Льва" с 2011 по 2014 год. После этого игрок переехал в финский ТПС, а сезон-2015/16 провел в "Калгари" и его фарм-клубе "Стоктон Хит". В текущем чемпионате на его счету всего три матча в составе "Флэймз".

Накладал завоевывал бронзу чемпионата мира-2012, а также принял участие в Кубке мира-2016, где Чехия не вышла из группы.