Якуб Коварж должен начать играть до конца ноября

Чешский голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж в четверг прилетит в Екатеринбург, ожидается, что в течение недели он выйдет на лед в матче КХЛ. Об этом сообщил директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

Коварж получил травму в начале ноября в игре за сборную Чехии на Кубке "Карьяла". Хоккеист внесен "Автомобилистом" в список травмированных до 24 ноября.

- Якуб Коварж прилетает в Екатеринбург, он будет присутствовать на нашей игре против "Торпедо". Ждем, что в течение недели, до конца ноября он уже начнет играть, - цитирует "РИА Новости" Рябкова.