Яков Рылов: "Удачный старт не стал для нас сюрпризом"

Защитник московского "Динамо" Яков Рылов после победы над новокузнецким "Металлургом" (5:0) заявил о том, что команда пока не нашла свою игру, а также рассказал, почему не была засчитана шайба Алексея Терещенко.

– Вы забросили первую шайбу после возвращения в команду. Какие эмоции испытываете и была ли это наигранная комбинация?

– Эмоции, конечно, положительные. Главное, что "Динамо" выиграло. Это для меня самое важное. Эта комбинация не была наигранной, просто мы стремились доставлять шайбу ближе к воротам соперника и наносить броски из любых дистанций. У меня получилось бросить, и шайба залетела.

– "Металлург" вообще никаких проблем не доставил?

– У наших ворот тоже были опасные моменты. Где-то голкипер нас выручил, где-то нам немного повезло.

– Арбитр объяснил, почему не засчитал шайбу Терещенко?

– Свисток был на секунду раньше, чем шайба оказалась в воротах.

– Можно ни сказать, что команда обрела свою игру?

– Мы ее пока ищем, и я не могу сказать, что у нас все идеально. Нужно двигаться вперед и исправлять свои недочеты. Думаю, с каждый матчем мы будем играть все лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)