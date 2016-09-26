Яков Рылов: "Перед третьим периодом игроки московского "Динамо" жестко высказались в раздевалке"

Защитник московского "Динамо" Яков Рылов не исключил, что победа в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (4:3 ОТ) стала результатом жесткого разговора перед заключительной двадцатиминуткой. Он надеется, что теперь динамовцы будут двигаться в правильном направлении.

- Благодаря чему удалось спасти этот матч?

- Мы понимали, что так играть нельзя. В двух периодах нам не хватало характера, и перед заключительной двадцатиминуткой мы поговорили с ребятами в раздевалке, жестко высказались, и, думаю, это принесло свои плоды. У нас появился отличный настрой, пошли броски по воротам. Бог нам помог - и мы выбрались из этой ямы. Эта победа должна придать команде уверенности. Думаю, теперь мы пойдем в правильном направлении.

- Эпизод с вашим участием в конце третьего периода, возможно, попадет в хит-парады: вы очень жестко выглядели в моменте, когда судье пришлось удерживать вас за шею. Что вас так разозлило?

- Отступать нам было некуда, и эмоций появилось очень много. Нужно было их выплеснуть и ребят завести. Хорошо, что получилось это сделать, и "Динамо" победило. Это сейчас для нас самое главное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)