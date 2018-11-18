Яков Рылов: "Не знаю, когда "Динамо" отдаст долги"

Защитник "Металлурга" Яков Рылов сказал, что не знает, когда московское "Динамо" рассчитается с ним по долгам.

– Какова ситуация с долгами предыдущего юрлица "Динамо"?

– Знаю, что нам всем должны. Так что ждем, когда что-то разрешится. Если бы я знал, когда это произойдет… Дай Бог, чтобы нам вернули эти деньги, но не от нас все зависит, - цитируют Рылова "Известия".

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