02:46 | Хоккей — КХЛ

Яков Рылов: "Не знаю, когда "Динамо" отдаст долги"

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Защитник "Металлурга"  Яков Рылов сказал, что не знает, когда московское "Динамо" рассчитается с ним по долгам.

– Какова ситуация с долгами предыдущего юрлица "Динамо"?

– Знаю, что нам всем должны. Так что ждем, когда что-то разрешится. Если бы я знал, когда это произойдет… Дай Бог, чтобы нам вернули эти деньги, но не от нас все зависит, - цитируют Рылова "Известия".

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Дополнительная информация

https://iz.ru/813453/aleksei-fomin/iakov-rylov-ne-znaiu-kogda-dinamo-otdast-dolgi

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