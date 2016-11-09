Яков Рылов: "Игроки СКА использовали наше меньшинство"

Защитник московского "Динамо" Яков Рылов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:3) посетовал, что на третий период москвичи вышли немного несобранными. Также он отметил равный характер встречи.

– Мы вышли немного несобранными на третий период, – сказал Рылов. – Видимо, стали играть на удержание. Соперник немного добавил и использовал свои моменты. Они воспользовались нашим меньшинством и забросили победную шайбу. Досадный гол.

– Но игру вы начали удачно. Вспомните ваш гол.

– Ошибки вратаря там не было, просто его удачно закрыли и я попал. Такие голы в подобных матчах очень важны.

– Во втором периоде вы переиграли СКА. Хотя обычно команда Олега Знарка за счет скамейки сильно играет.

– Мы знали об этом и хорошо готовились. Хорошо, что не дали им во второй двадцатиминутке шансов. Надо было самим забивать. Моменты были у меня.

– У СКА уже 12 побед подряд. У вас сложилось впечатление, что это непобедимая команда или был равный матч?

– Игра была равной, просто сопернику больше повезло в том моменте, который они реализовали. Ничего. Они нас дома еще будут принимать, мы к этой встрече подготовимся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)