Ягр станет третьим по возрасту в истории КХЛ?

Возраст Яромира Ягра на сегодняшний день – 45 лет 218 дней. Если чех сыграет за "Нефтехимик" или другую команду нашей лиги в этом сезоне, то станет третьим по старшинству игроком в истории КХЛ. В более солидном возрасте на лед выходили его соотечественник и партнер по золотой олимпийской команде 1998 года Доминик Гашек и легендарный армеец Вячеслав Фетисов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные хоккеисты в истории КХЛ

Игрок Клуб Дата рождения Последний матч Соперник Возраст Вячеслав ФЕТИСОВ ЦСКА 20.04.1958 11.12.2009 СКА (д) – 2:3 51 год 235 дней Доминик ГАШЕК* Спартак 29.01.1965 27.12.2011 СКА (д) – 3:4 46 лет 332 дня Вячеслав КОЗЛОВ Атлант 03.05.1972 24.02.2015 Динамо Р (д) – 7:2 42 года 297 дней Сергей ФЕДОРОВ* Металлург Мг 12.12.1969 22.03.2012 Авангард (г) – 2:3 ОТ 42 года 100 дней Олег ПЕТРОВ* Локомотив 18.04.1971 02.03.2013 Северсталь (г) – 1:3 41 год 318 дней Сандис ОЗОЛИНЬШ* Динамо Р 03.08.1972 17.03.2014 Донбасс (г) – 1:3 41 год 226 дней Александр КОРЕШКОВ* Барыс 28.10.1968 14.03.2010 Ак Барс (д) – 1:3 41 год 137 дней Сергей ГУСЕВ Югра 31.07.1975 09.12.2016 Барыс(д) – 2:4 41 год 131 день Крис САЙМОН Металлург Нк 30.01.1972 07.01.2013 Барыс (д) – 6:8 40 лет 343 дня Максим СОКОЛОВ* Нефтехимик* 27.05.1972 26.02.2013 Ак Барс (д) – 2:3 ОТ 40 лет 275 дней Алексей КУДАШОВ* Динамо М 21.07.1971 17.03.2012 Торпедо (д) – 3:4 ОТ 40 лет 240 дней Андрей СКОПИНЦЕВ Динамо М 28.09.1971 02.02.2012 Амур (д) – 3:2 ОТ 40 лет 127 дней

* Закончили карьеру в матче плей-офф.​