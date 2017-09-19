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21:04 | Хоккей — КХЛ

Ягр станет третьим по возрасту в истории КХЛ?


Возраст Яромира Ягра на сегодняшний день – 45 лет 218 дней. Если чех сыграет за "Нефтехимик" или другую команду нашей лиги в этом сезоне, то станет третьим по старшинству игроком в истории КХЛ. В более солидном возрасте на лед выходили его соотечественник и партнер по золотой олимпийской команде 1998 года Доминик Гашек и легендарный армеец Вячеслав Фетисов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые возрастные хоккеисты в истории КХЛ

Игрок

Клуб

Дата рождения

Последний матч

Соперник

Возраст

Вячеслав ФЕТИСОВ

ЦСКА

20.04.1958

11.12.2009

СКА (д) – 2:3

51 год 235 дней

Доминик ГАШЕК*

Спартак

29.01.1965

27.12.2011

СКА (д) – 3:4

46 лет 332 дня

Вячеслав КОЗЛОВ

Атлант

03.05.1972

24.02.2015

Динамо Р (д) – 7:2

42 года 297 дней

Сергей ФЕДОРОВ*

Металлург Мг

12.12.1969

22.03.2012

Авангард (г) – 2:3 ОТ

42 года 100 дней

Олег ПЕТРОВ*

Локомотив

18.04.1971

02.03.2013

Северсталь (г) – 1:3

41 год 318 дней

Сандис ОЗОЛИНЬШ*

Динамо Р

03.08.1972

17.03.2014

Донбасс (г) – 1:3

41 год 226 дней

Александр КОРЕШКОВ*

Барыс

28.10.1968

14.03.2010

Ак Барс (д) – 1:3

41 год 137 дней

Сергей ГУСЕВ

Югра

31.07.1975

09.12.2016

Барыс(д) – 2:4

41 год 131 день

Крис САЙМОН

Металлург Нк

30.01.1972

07.01.2013

Барыс (д) – 6:8

40 лет 343 дня

Максим СОКОЛОВ*

Нефтехимик*

27.05.1972

26.02.2013

Ак Барс (д) – 2:3 ОТ

40 лет 275 дней

Алексей КУДАШОВ*

Динамо М

21.07.1971

17.03.2012

Торпедо (д) – 3:4 ОТ

40 лет 240 дней

Андрей СКОПИНЦЕВ

Динамо М

28.09.1971

02.02.2012

Амур (д) – 3:2 ОТ

40 лет 127 дней

* Закончили карьеру в матче плей-офф.​

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