Ягр станет третьим по возрасту в истории КХЛ?

Возраст Яромира Ягра на сегодняшний день – 45 лет 218 дней. Если чех сыграет за "Нефтехимик" или другую команду нашей лиги в этом сезоне, то станет третьим по старшинству игроком в истории КХЛ. В более солидном возрасте на лед выходили его соотечественник и партнер по золотой олимпийской команде 1998 года Доминик Гашек и легендарный армеец Вячеслав Фетисов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые возрастные хоккеисты в истории КХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Последний матч
|
Соперник
|
Возраст
|
Вячеслав ФЕТИСОВ
|
ЦСКА
|
20.04.1958
|
11.12.2009
|
СКА (д) – 2:3
|
51 год 235 дней
|
Доминик ГАШЕК*
|
Спартак
|
29.01.1965
|
27.12.2011
|
СКА (д) – 3:4
|
46 лет 332 дня
|
Вячеслав КОЗЛОВ
|
Атлант
|
03.05.1972
|
24.02.2015
|
Динамо Р (д) – 7:2
|
42 года 297 дней
|
Сергей ФЕДОРОВ*
|
Металлург Мг
|
12.12.1969
|
22.03.2012
|
Авангард (г) – 2:3 ОТ
|
42 года 100 дней
|
Олег ПЕТРОВ*
|
Локомотив
|
18.04.1971
|
02.03.2013
|
Северсталь (г) – 1:3
|
41 год 318 дней
|
Сандис ОЗОЛИНЬШ*
|
Динамо Р
|
03.08.1972
|
17.03.2014
|
Донбасс (г) – 1:3
|
41 год 226 дней
|
Александр КОРЕШКОВ*
|
Барыс
|
28.10.1968
|
14.03.2010
|
Ак Барс (д) – 1:3
|
41 год 137 дней
|
Сергей ГУСЕВ
|
Югра
|
31.07.1975
|
09.12.2016
|
Барыс(д) – 2:4
|
41 год 131 день
|
Крис САЙМОН
|
Металлург Нк
|
30.01.1972
|
07.01.2013
|
Барыс (д) – 6:8
|
40 лет 343 дня
|
Максим СОКОЛОВ*
|
Нефтехимик*
|
27.05.1972
|
26.02.2013
|
Ак Барс (д) – 2:3 ОТ
|
40 лет 275 дней
|
Алексей КУДАШОВ*
|
Динамо М
|
21.07.1971
|
17.03.2012
|
Торпедо (д) – 3:4 ОТ
|
40 лет 240 дней
|
Андрей СКОПИНЦЕВ
|
Динамо М
|
28.09.1971
|
02.02.2012
|
Амур (д) – 3:2 ОТ
|
40 лет 127 дней
* Закончили карьеру в матче плей-офф.