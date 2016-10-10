Яакола дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Йокерит" (6:0), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Йокерита" Топи Яаколу наказание по Правилу (Колющий удар) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.