"Я не знаю, откуда красивые девушки в России берутся". Канадский хоккеист Перселл атакует россиян

Бывший нападающий "Авангарда" Тедди Перселл для подкаста известного в прошлом хоккеиста Пола Биссоннетта рассказал о жизни в России. В частности, он высказался о русских девушках.

– Я не знаю, откуда они (красивые девушки в России) берутся. Некоторые парни выглядят неплохо, но у них такие прически! А другие – просто уродливые. Откуда же все эти девушки? – сказал Перселл. – Одна девушка написала мне в Инстаграме, но наше общение было специфическим. Она приехала ко мне домой, но не знала английского – она переводила с помощью Гугла! И мы сидим у меня, разговариваем – передаем телефон с переводчиком друг другу.

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