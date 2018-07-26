World of Tanks стала официальным партнером турнира Sochi Hockey Open

Билеты на матчи 5 команд КХЛ и олимпийской сборной России можно будет получить в сообществах World of Tanks в соцсетях.

17 июля 2018 года – "Танки" и хоккей формируют мощную атакующую связку: World of Tanks стала официальным партнером Sochi Hockey Open. Турнир с участием 5 команд сильнейшей в Евразии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и олимпийской сборной России пройдет в сочинском дворце спорта "Большой" 3–8 августа. Участники сообществ World of Tanks в соцсетях смогут получить пригласительные билеты на матчи Sochi Hockey Open в ходе конкурса в официальной группе https://vk.com/worldoftanks.

"Жесткая борьба без компромиссов от начала и до самого конца, командный дух и командная работа – это и про „Танки“, и про хоккей, – говорит директор World of Tanks в СНГ Юрий Курявый. – Наши аудитории совпадают: и ледовые, и танковые битвы – классические мужские увлечения, отлично дополняющие друг друга".

Команды-участницы Sochi Hockey Open

· Олимпийская сборная России – ближайший резерв главной сборной

· ХК "Сочи" – хозяева турнира

· "Ак Барс" (Казань) – действующий обладатель Кубка Гагарина

· СКА (Санкт-Петербург) – финалист Западной конференции плей-офф КХЛ-2018

· "Локомотив" (Ярославль) – полуфиналист Западной конференции плей-офф КХЛ-2018

· "Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай)

О турнире

· Проводится перед началом сезона КХЛ с 2016 года

· 38 000 человек посетили турнир 2017 года

· Матчи транслируются по ТВ и онлайн

· 4 млн просмотров в 2017 году в VK и на YouTube (в том числе 1,5 млн просмотров прямых трансляций)

· На турнире не действует регламент КХЛ, и это позволяет делать мероприятие необычным – например, устроить на площадке бритье коньком (добровольное)

· За пределами ледовой площадки тоже проводится множество интересных активностей

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