Выручка от матча "Адмирал" - "Нефтехимик" будет направлена в помощь Мнацяну

Главный тренер "Нефтехимика" Раил Якупов сказал, что все средства от матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" будут направлены на помощь защитнику "Сибири" Самвелу Мнацяну, у которого было диагностировано раковое заболевание. 28-летний хоккеист до перехода в клуб из Новосибирска выступал ха команды из Нижнекамска и Владивостока.
"Матч с "Адмиралом" в октябре станет благотворительным в помощь Самвелу Мнацяну", - приводит Твиттер "Нефтехимика" слова Якупова.
Как ранее заявил глава профсоюз игроков КХЛ Андрей Коваленко, возглавляемая им организация намерена открыть благотворительный счет для лечения Мнацяна. По словам агента Шуми Бабаева, опухоль в позвонке защитника образовалась в результате удара в спину в одном из матчей.
Раил Якупов: Матч с "Адмиралом" в октябре станет благотворительной в помощь Самвелу Мнацяну– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 23 августа 2018 г.