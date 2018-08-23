Выручка от матча "Адмирал" - "Нефтехимик" будет направлена в помощь Мнацяну

Главный тренер "Нефтехимика" Раил Якупов сказал, что все средства от матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" будут направлены на помощь защитнику "Сибири" Самвелу Мнацяну, у которого было диагностировано раковое заболевание. 28-летний хоккеист до перехода в клуб из Новосибирска выступал ха команды из Нижнекамска и Владивостока.

"Матч с "Адмиралом" в октябре станет благотворительным в помощь Самвелу Мнацяну", - приводит Твиттер "Нефтехимика" слова Якупова.

Как ранее заявил глава профсоюз игроков КХЛ Андрей Коваленко, возглавляемая им организация намерена открыть благотворительный счет для лечения Мнацяна. По словам агента Шуми Бабаева, опухоль в позвонке защитника образовалась в результате удара в спину в одном из матчей.