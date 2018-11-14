Выбраны стартовые составы Матча звезд КХЛ-2019

Завершилось голосование болельщиков по выбору стартовых составов на Матч звезд КХЛ-2019, информирует официальный сайт лиги. По его результатам были определены 16 первых игроков-участников встречи. любители хоккея определили по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.

На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить с 15 по 20 ноября. До 30 ноября спортивный департамент КХЛ выберет еще по четыре игрока в каждую из команд, включая вратаря.

По итогам трех этапов определятся 44 хоккеиста, фамилии которых лига официально объявит 19 декабря, ровно за месяц до начала Матча Звезд. Оставшимися четырьмя его участниками традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Дивизион Боброва

Защитники:

Мэтью Майоне ("Динамо" Рига) – 2536 голосов;

Патрик Херсли (СКА) – 1848;

Нападающие:

Никита Гусев (СКА) – 2160;

Линус Виделль ("Динамо" Рига) – 1314.

Дивизион Тарасова

Защитники:

Никита Нестеров (ЦСКА) – 1683;

Якуб Накладал ("Локомотив") – 1236;

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 2425;

Андрей Локтионов ("Локомотив") – 1026.

Дивизион Харламова

Защитники:

Пол Постма ("Ак Барс") – 1802;

Никита Трямкин ("Автомобилист") – 1267;

Нападающие:

Найджел Доус ("Автомобилист") – 2248;

Сергей Мозякин ("Металлург") – 1790.

Дивизион Чернышёва

Защитники:

Даррен Диц ("Барыс") – 2175;

Филип Ларсен ("Салават Юлаев") – 1742;

Нападающие:

Сергей Широков ("Авангард") – 1873;

Илья Михеев ("Авангард") – 1872.