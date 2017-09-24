Вячеслав Войнов: "Заброшенная шайба в матче против "Югры" - благодаря партнерам"

Защитник СКА Вячеслав Войнов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (9:1) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что он пребывает не в лучшей физической форме. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

– Вы вернулись на лед, забросили первую шайбу.

– Лично для меня пока все складывается очень тяжело. Физическую форму можно набрать на тренировках, а игровой практики не хватает. Мышление пока сильно отстает, поэтому тяжеловато. Что касается партнеров, то они мне очень сильно помогают. Заброшенная шайба – благодаря им.

– Гол станет хорошим подспорьем в восстановлении игровой формы?

– Безусловно, для меня это хороший эмоциональный толчок. Должна постепенно прийти уверенность.