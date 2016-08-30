Вячеслав Войнов: "Я на правильном пути"

Защитник СКА Вячеслав Войнов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (5:6 Б) отметил игру казанской команды в большинстве, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. В первом периоде форвард питерцев Евгений Кетов был удален до конца встречи и гости смогли четыре раза реализовать это большинство.

– Получилась интересная игра. От таких матчей получаешь кайф, – сказал Войнов.

– Постепенно мы узнаем того Войнова, который дважды выигрывал Кубок Стэнли. Уже чувствуете в себе силы забивать и отдавать результативные передачи?

– Действительно чувствую силы. Хочу вернуться на прежний уровень и думаю, что я на правильном пути. Но еще нужно много тренироваться и работать.

– С чем связан провал во время пятиминутного меньшинства? Раньше СКА гораздо лучше играл в неравных составах.

– В первом периоде у нас ничего не получалась, а у соперника здорово сработала бригада большинства. Но ребята не сдались, проявили характер.

– "Ак Барсу" сегодня повезло?

– У них было преимущество с этим пятиминутным удалением, а так у них получались хорошие комбинации. Счет по игре.

– Поддержали Кетова и Шестеркина?

– Конечно! В хоккейной жизни все бывает. Каждый может оказаться в подобной ситуации.

– К третьему периоду СКА здорово добавляет в "физике"...

– Это вопрос к нашему тренеру по физподготовке, почему мы набираем обороты к третьему периоду. Мы проигрывали, нужно было догонять.