Вячеслав Войнов: "В "Йокерите" нет какой-то личности, которой нужно уделять внимание. А в ЦСКА - есть"

Защитник СКА Вячеслав Войнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:2) и сравнил армейцев Москвы с "Йокеритом", который петербуржцы обыграли в субботу (4:3 ОТ). Отметим, что Войнов открыл счет в матче.

– Долго прицеливались, перед тем как забить.

– Пытался найти линию для броска, чтобы шайба пролетела первого игрока. А наши ребята там вратаря уже хорошо закрыли.

– После матча с "Югрой" вы говорили, что с физической формой все хорошо, а вот игровая набирается с трудом.

– В таких матчах как раз и проявляются твои слабые стороны. Всегда есть над чем работать. Намного лучше себя чувствую, чем после "Югры". Но еще есть в чем прибавлять.

– Чему вам можно научиться у Херсли? Щелчок у него убийственный.

– Такой щелчок не натренировать. У него с рождения такой. Он одного типа игрок, я – другого.

– Просил ли тренерский штаб команду играть попроще? Поскольку СКА сегодня старался не выполнять больше двух передач в равных составах.

– Нет, ни в коем случае. Мы старались играть в свою игру. Но ЦСКА очень хорошо прессинговал первые полтора периода. Но мы вытерпели и дождались своих моментов.

– Можете сопоставить "Йокерит" и ЦСКА?

– Мое личное мнение – это две разные команды. В "Йокерите" нет какой-то личности, которой надо уделять внимание. Они всей командой играли по заданию. ЦСКА – очень мобильная команда, скоростная. И в ней есть пара игроков, которым нужно уделять внимание.

– Можете назвать этих игроков?

– Нет, не могу. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча ЦСКА - СКА