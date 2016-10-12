Вячеслав Войнов: "В игре СКА хромает большинство"

Защитник СКА Вячеслав Войнов после открытой тренировки петербургского клуба подчеркнул, что команде необходимо прибавлять в игре в большинстве. По словам 26-летнего россиянина, команда одинаково настраивается на каждого соперника, вне зависимости от его положения в турнирной таблице.

– Вы часто играете в большинстве. Знаете, в чем нужно прибавить команде в этом компоненте?

– Сами пытаемся найти ответ на этот вопрос, большинство хромает, – передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ слова Войнова. – Пытаемся всякие комбинации разыгрывать, пока не очень получается.

– Рижское "Динамо" в этом сезоне пока вообще не впечатляет. Как настроить себя?

– Я только узнал, с кем играем. Мы настраиваемся на всех одинаково и не смотрим, где в таблице аутсайдеры, а где лидеры.