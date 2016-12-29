Вячеслав Войнов: "СКА потерял удачу"

Защитник СКА Вячеслав Войной после поражения от "Локомотива" (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда не лучшим образом начала эту встречу. По мнению Войнова, его команду покинула удача, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Даже не знаю, что случилось, – сказал Войнов. – Если бы начали игру так же, как заканчивали, то, может быть, и результат был бы другой. У "Локомотива" вратарь сегодня сыграл очень хорошо. Конечно, подпортили себе и болельщикам настроение перед Новым годом. Хотели последнюю в году игру выиграть, но не получилось.

– В Ярославле СКА победил разгромно. Можно ли говорить о недооценке перед сегодняшним матчем?

– После каждой игры мы делаем выводы и забываем о ней.

– Что говорил Олег Знарок в перерывах?

– Вы видели, что игра поменялась. Что-то говорил.

– Почему команда не реализует большинство в двух матчах подряд?

– Я не знаю. Нет удачи, потеряли... А когда теряешь – тяжело ее обратно вернуть.