Вячеслав Войнов: "Мой гол? Был отличный пас от Широкова"

Защитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (4:3 ОТ) подчеркнул, что его команда хорошо изучила соперника. Отметим, что форвард сегодня записал на свой счет заброшенную шайбу.



– Расскажите о своем прекрасном голе.

– Был отличный пас от Сергея Широкова. Да и удача была на моей стороне.

– "Йокерит" потрепал нервы?

– Команда хорошая, организованная, но мы их неплохо разобрали. Подготовились.

– Была установка играть против кого-то персонально? Против, Толванена, например?

– Не приходилось кому-то одному уделять особое внимания. Они все одинаково атаковали, прессинговали и оборонялись. Готовился к команде, а не к отдельным игрокам.

– Чего ждете от игры с ЦСКА?

– Сегодня потратили все эмоции. Сейчас задача отдохнуть, накопить новых эмоций и как следует разобрать соперника. ЦСКА – тоже хорошая команда.

– Три дня отдыха пошли на пользу?

– Безусловно. Перевели дух, восстановились. (Сергей ЯРЕМЕНКО)