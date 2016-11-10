07:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Солодухин: "Витязь" доказал, что команде под силу обыгрывать соперников калибра ЦСКА"

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Форвард "Витязя" Вячеслав Солодухин выразил удовлетворение победой в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б). Подмосковная команда поднялась на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА занимает второе место в сводной таблице КХЛ. Солодухин, на счету которого до этой игры было 2 (1+1) очка в 25 матчах сезона, отметился заброшенной шайбой.

– Мы хорошо отдохнули в паузе и плодотворно поработали, проанализировали первую часть сезона, разобрали ЦСКА подробно, – приводит "Р-Спорт" слова Солодухина. – Мы настраивались на победу, хотели победить, почему нет? Нам это под силу, и мы это доказали, доказали, что можем обыгрывать команды такого калибра. Уверен, что лучшие игры сезона впереди. Сейчас у нас определяющий отрезок сезона, мы готовы к этому.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161110/1112051359.html

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