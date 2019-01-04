Вячеслав Основин: "Тяжело играть два матча за два дня, но это не отговорки, поэтому все бились"

Нападающий "Ак Барса" Вячеслав Основин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:1) и заявил, что для него было принципиально обыграть клуб из Уфы.

– Сегодня мы выполнили то, что от нас требовал тренер. Собственно, от этого и результат. Удачно забили в первом периоде, выстояли меньшинство и забросили в большинстве. Отсюда и результат. Тяжело играть два матча за два дня, но это не отговорки, поэтому все бились и старались, все получилось, – приводит слова Основина официальный сайт "Ак Барса".

– Иногда спортсмены лукавят, когда говорят, что матчи против бывших команд для них не принципиальны. Как вы себя сегодня ощущали, насколько эмоциональной игра для вас получилась?

– Эмоционально, да, и это не лукавство – это принципиально лично для меня. Принципиально было победить, и нам это удалось. Я очень доволен.

– Для вас было важно показать сегодня лучший личный результат в плане набранных очков, чем Александр Бурмистров, на которого вас обменяли?

– Мне было важно победить. Мы это сделали.

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