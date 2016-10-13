Вячеслав Основин: "Счет не по игре, просто у ЦСКА все залетело"

Нападающий ЦСКА Вячеслав Основин после победы над минским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник не зря идет на пятом месте. Основин забросил свою первую шайбу за ЦСКА.
– Очень рад, что сегодня получилось забить за новый клуб. Самое главное, что после трех поражений, мы сегодня наконец-то победили, – рассказал Основин.
– После трех поражений у команды сегодня был особый настрой?
– Конечно, все это чувствовалось. Нам очень нужна была эта победа.
– Но разгром получился внушительным. Сами-то ожидали, что ЦСКА сможет набросать столько шайб?
– Мы старались играть друг за друга и выполнять тренерские задания. Удача была сегодня на нашей стороне.
– Наверняка читали слова вашего наставника об игре команды. Они мотивировали дополнительно?
– Находится в ЦСКА – это уже мотивация.
– Если не брать в расчет вашу шайбу, насколько сегодня довольны тем, как провели матч?
– Я не хочу оценивать свою игру. На это есть тренеры.
– А как вам игра минского "Динамо" – одного из лидеров чемпионата?
– У них хорошая команда, не зря они идут на пятом месте, и счет не по игре. Просто у нас все залетело. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)