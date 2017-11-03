Вячеслав Основин: "Передавать "привет" ЦСКА я не собирался"

Нападающий "Сибири" Вячеслав Основин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:5) заявил, что хотел победить для того, чтобы поддержать праздник в день рождения клуба. Встреча прошла в день 55-летия новосибирского клуба. В августе ЦСКА обменял Основина в "Сибирь" на денежную компенсацию.

– Я каждый матч стараюсь настраиваться одинаково, ничего особенного в плане ЦСКА лично для меня не было, – приводит "Р-Спорт" слова Основина. – Никакого "привета" передавать не собирался. Это спорт, конкуренция, и я ее не выдержал. Я хотел победить для "Сибири". Был такой праздник, а мы не смогли порадовать болельщиков. Нам, всей команде, очень тяжело, что проиграли в такой день. Большое спасибо болельщикам, что они даже при 0:5 не перестали нас поддерживать и верили в нас.

Я думаю, что счет по игре, они нас полностью переиграли. Счет 5:0 был, и забили мы только в концовке. Не реализовали свои моменты в начале игры, а ЦСКА очень хорошо провел весь матч. Мы не забили первыми, и теперь уже говорить что-либо бессмысленно.