Вячеслав Основин: "Могу подстроиться под любой стиль игры"

Нападающий ЦСКА Вячеслав Основин после победы над "Трактором" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что уже находит взаимопонимание на льду со своими новыми партнерами. Также хоккеист отметил, что этот поединок стал особенным для него.

– Оцените свою первую официальную игру в составе ЦСКА?

– Команда победила, значит, все хорошо. А мою игру пусть оценивают тренеры, я этого никогда не делаю.

– Матч против "Трактора", за который вы раньше выступали, был для вас особенным? Испытывали какие-то дополнительные эмоции?

– Матч действительно был особенным: первая игра за новую команду и сразу против своего бывшего клуба. Чувствовал небольшое волнение, но с ним удалось справиться, а победа добавила положительных эмоций.

-У далось ли пообщаться с кем-то из бывших партнеров по "Трактору"?

– Только после финальной сирены перекинулись парой фраз с Сашей Шининым и Димой Пестуновым .

– Сложилось впечатление, что челябинцы достойно противостояли ЦСКА, но все решили удаления, ведь все три шайбы армейцы забросили в большинстве.

– Действительно, у "Трактора" в этом сезоне подобралась очень хорошая команда. Поэтому здорово, что получилось так эффективно сыграть при розыгрыше лишнего.

– Можно ли сказать, что после поражения в матче открытия сезона в Магнитогорске сегодня у игроков ЦСКА была двойная мотивация?

– Это так. Нам была очень нужна победа в сегодняшнем матче.

– Вы выходили на лед в одном звене с разноплановыми игроками: универсальным, техничным "центром" Геннадием Столяровым и скоростным, мобильным Андреем Кузьменко. Какой стиль игры вам ближе?

– Могу подстроиться под любой стиль в который манере будет играть команда. На какой стиль сделает ставку тренерский штаб, так и будем действовать на льду. А партнеры по тройке у меня хорошие. Надеюсь, в следующих матчах продолжим вместе выходить на лед и приносить пользу команде.

– Уже можно сказать, что вы достигли хорошей сыгранности со Столяровым и Кузьменко?