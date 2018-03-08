Вячеслав Литовченко: "Верим и будем пытаться вернуть серию в Хабаровск"

Нападающий "Амура" Вячеслав Литовченко после поражения от "Ак Барса" (1:3) в четвертом матче серии выразил надежду, что команде удастся вернуть серию в Хабаровск. Хоккеист отметил, что его команда слишком мало бросала по воротам и не мешала голкиперу соперников. Казанцы ведут в серии 3-1.

– Сегодня все три шайбы в меньшинстве пропустили, – цитирует "Р-Спорт" Литовченко. – Вчера здорово отработали, я хорошо закрывал вратаря, сегодня у нас немножко не получилось. Казань в большинстве забила, а мы не реализовали свои моменты, поэтому счет на табло. Нужно думать, анализировать, что не получилось у команды, и на следующую игру настраиваться на победу. Мы, безусловно, верим и будем пытаться вернуть серию в Хабаровск.

На усталость нет смысла жаловаться, потому что "Ак Барс" находится в тех же условиях, они так же летели, у них такая же акклиматизация была. Видимо, мы мало бросали, плохо бросали и не мешали вратарю – поэтому так получилось, что мы, к сожалению, проиграли.​