Вячеслав Лещенко: "Тренировки "Спартака" стали более интенсивными"

Нападающий "Спартака" Вячеслав Лещенко в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что коллектив команды в этом сезоне стал сплоченнее. После 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ красно-белые имеют в своем активе 22 очка.

– Тренировки в "Спартаке" изменились?

– Думаю, да. Они стали более интенсивными.



– По вашим ощущениям, состав "Спартака" стал сильнее?

– Да, пришло много ребят, которые однозначно сделают нашу игру разнообразней. Плюс, мне кажется, у нас и коллектив в этом сезоне стал гораздо сплоченней. Мы готовы играть друг за друга.



– Каких ошибок "Спартак" не должен повторить в этом сезоне, чтобы порадовать болельщиков и выйти в плей-офф?

– Нам надо научиться играть по тому заданию, которое предлагают перед конкретной игрой наши тренеры. Мы не должны так много очков раздавать на старте – с этим, считаю, в этом сезоне мы уже справляемся лучше. В матче с Ригой мне понравилось, что мы не остановились, когда уступали 0:2 и 2:3, продолжали действовать на высоких скоростях и смогли дожать соперника. На льду был единый коллектив, это то, что нам должно помочь в нынешнем сезоне. Мы должны придерживаться командной игры. В первой игре с "Йокеритом" возможно сказалось волнение, жаль, что позволили сопернику дважды забить в третьем периоде. Также надо обязательно побеждать прямых конкурентов в борьбе за плей-офф – не дело, когда мы в январе в прошлом сезоне проиграли "Кузне", "Словану", "Медвешчаку" у себя на площадке. В общем, я не сказал ничего нового, каких-то особых рецептов здесь нет – просто мы должны играть на победу в каждой игре. А там – как получится. Сделаем всё, что в наших силах.



– Разочарование сильное было после прошлого сезона?

– А как вы думаете? Конечно! Это же жутко неприятно, когда все играют в хоккей, а ты уже закончил и вынужден только тренироваться. Неинтересно смотреть со стороны, как люди бьются в плей-офф – хочется самому быть в центре событий. Как бы ни банально это звучало с моей стороны, но мы приложим все силы для того, чтобы выйти в плей-офф. Будем стараться в каждой игре.