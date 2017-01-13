Вячеслав Козлов: "Боумен просил меня поменять номер, но я не послушался"

Член знаменитой "Русской пятерки" "Детройта", один из самых результативных российских хоккеистов НХЛ Вячеслав Козлов рассказал, что взял себе 13-й номер, глядя на отца, а потом отстоял его в споре со Скотти Боумэном.

– Можно сказать, что мне 13-й номер достался по наследству – под ним играл в свое время за "Химик" мой отец – Анатолий Козлов, – приводит слова двукратного обладателя Кубка Стэнли и Кубка Гагарина официальный сайт КХЛ. – Поэтому, когда пришел в школу "Химика" я, тоже выбрал 13-й. Понятное дело, что меня это ни в коей мере не пугало – отцовский же номер. С ним играл в России, его же взял и приехав в НХЛ, в "Детройт".

Но оказалось, что у главного тренера "Красных Крыльев" Скотти Боумэна свое отношение к этому числу. И он стал просить меня поменять его, поскольку считал, что с игроком под номером "13" мы не сможем выиграть Кубок Стэнли. Однако после того как "Детройт" завоевал трофей в 1997 году, больше Боумэн к этому разговору не возвращался.

Не думаю, что номер как-то влиял на мою результативность, вообще не задумывался об этом, когда играл. Тем не менее, я всегда, во всех командах старался получить его. В жизни особенно не гоняюсь за ним, но радуюсь, если он попадается в каких-то ситуациях.