Вячеслав Фетисов: "Ждем от Китая конкуренции в хоккее"

Прославленный в прошлом защитник, а ныне член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" подчеркнул, что в ближайшее время Китай станет конкурентоспособной по хоккейным меркам страной. В нынешнем сезоне КХЛ в лиге дебютировал китайский клуб "Куньлунь".

– Вчера в Пекине состоялся первый матч в истории КХЛ, проводившийся на территории Китая. Можно ли это считать достижением? Вы-то всегда ратовали за продвижение на Восток.

– Достижение для мирового хоккея – очень большое. Если мы получим Китай, как еще одну страну, которая будет развивать эту игру, – мы расширим географию, что немаловажно. Ну и привлекательность игры – все ж таки аудитория большая. И мне кажется, что китайцам эта игра понравится. У них, по сути дела, все эти единоборства, контакты существуют в самой их природе. А хоккей – как раз возможность показать все это на льду. Кататься они умеют, возьмите шорт-трек и фигурное катание. Если детскую программу запустить – через 5 – 10 лет они всему этому научатся. Я рад. Единственное, что немного поздно. Я ведь еще лет десять назад говорил, что им пора. Тогда к пекинской Олимпиаде они были бы уже серьезными конкурентами. Но тем не менее шаг сделан первый, и я считаю, что это очень хорошо. Хотел бы пожелать им удачи. Я знаю, насколько серьезно они ко всему относятся. Если берутся за дело – то доводят его до конца. Так что ждем в ближайшее время от них конкуренции. (Игорь ЕРОНКО)

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